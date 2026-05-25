アメリカ・ハーバード大学の学生オーケストラが、平和への思いを込めた音楽を長崎市で披露しました。 公演を行ったのは、アメリカの名門ハーバード大学の学生で構成する「ハーバード・ラドクリフ管弦楽団」です。 おととしの、日本被団協のノーベル平和賞受賞を機に日本公演を企画しました。 この日は、被爆校である純心中学校・純心女子高校音楽部