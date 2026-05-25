24日午後、周南市でトラクターが川に転落する事故があり乗っていた男性が死亡しました。事故があったのは周南市大河内の県道下松田布施線沿いにある笠野川です。光警察署によりますと24日午後5時20分ごろ、近所に住む女性から「トラクターが川に落ちている」と110番通報がありました。警察や消防が駆け付けたところ周南市上村の59歳の男性がトラクターの下敷きとなっていてその後救助されましたが搬送先の病院で