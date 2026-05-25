「福山版」カープ・ナンバープレートの普及を進めようと、カープのOBが出演するPR動画が公開されています。■動画「おかえり」「カープナンバーに変えたんだね」「そうなんよ」「かっこいいね」「みんなでつけようカープナンバー」「福山版」カープ・ナンバープレートをより広めようと作られたPR動画には、カープOB 前田智徳さんが出演しています。「