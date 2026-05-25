新人と現職の一騎打ちとなった防府市長選挙は24日投開票が行われ、現職の池田豊さんの3回目の当選を果たしました。池田氏「何よりも子供たちに防府のまちが一番だと思ってもらえるまちづくりを 国・県・市連携のもと市民の皆さんと一緒になって進めていきたいと思っております」池田豊さん68歳は県の総務部長などを務めた後、2018年の市長選挙で初当選し、現在2期目です。今回の選挙戦ではこれまでのまちづくりの流れを止めず、防