＜ブリヂストンレディス最終日◇24日◇袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース（千葉県）◇ 6732ヤード・パー72＞ツアー2勝目を挙げた21歳の飛ばし屋、入谷響。昨年の「ニチレイレディス」でのツアー初優勝から約1年が経ったが、その間にギアにも変化が見られた。【写真】シャフト変更のこだわりも入谷響の14本を徹底チェックまず注目したいのはシャフトだ。1W、3Wともに藤倉コンポジットの『24ベンタスブルー（6S）』へ変更する