長崎港ターミナルビルのフェリー用のボーディングブリッジが故障した問題で、25日午後から車両の乗降口を使って乗船できることになりました。 故障しているのは、長崎と五島を結ぶフェリーの乗客が利用するボーディングブリッジです。 海上運送法ではフェリーの客の乗り降りはボーディングブリッジのみ認可されているため、故障に伴い、乗り降りが出来なくなっていました。