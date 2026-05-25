昨年初の年間女王に輝いた佐久間朱莉。飛球織と方向性を両立させている彼女のスイングを、女子プロの中村香織が分析。アマチュアが参考にしたいポイントも教えてもらった。【連続写真】頭も腰も上下左右に全くブレない佐久間のドライバーショット◇◇◇スイング中のお尻の位置が全く変わらない。右も左も、バックスイングからフォローまで、ずっと同じところにある。これはトレーニングの成果が明確に表れている部分だと思い