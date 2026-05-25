国内女子ツアー第11戦「ブリヂストンレディス」を終えて、最新の賞金ランキングが発表された。【写真】トヨタのプリウスもゲット！今大会でシーズン初優勝を挙げた入谷響が賞金1350万円（短縮競技のため、75％加算）を獲得。今季通算を4028万9100円として、11位から7位に浮上した。菅楓華は単独3位に入って525万円を加算。今季通算9077万891円でランキング1位をキープした。2位以下は佐久間朱莉（8111万4911円）、桑木志帆（5460万