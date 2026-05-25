5月22日深夜、新潟県上越市内の市道上で酒を飲んだ状態で車を運転したとして、スリランカ国籍の23歳の男が現行犯逮捕されました。 道路交通法違反（酒気帯び運転）で現行犯逮捕されたのは、上越市仲町に住むスリランカ国籍の専門学校生の男（23）です。 男は5月22日午後11時50分ごろ、上越市仲町の一方通行の市道を、酒気を帯びた状態で軽自動車を運転しました。 当時、この市道で検問をしていた警察官が男の車を停めた際、運転