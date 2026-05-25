King ＆ Princeの永瀬廉が、28日発売の『ヌメロ・トウキョウ』7・8月合併号の本誌特集＆特装版カバーに登場する。センシュアルな表情で魅せる幻想的なカバーが解禁となった。【別カット】フレグランスを手に…リラックスモードの永瀬廉永瀬は、ディオール ビューティーのフレンド オブ ザ ハウスを務める。本号では、最新のディオール ビューティーのバックステージ メイクアップやフレグランスの魅力を、表情豊かなヴィジュア