本格的な夏の海水浴シーズンを前に、兵庫県新温泉町にある諸寄・塩谷浜海水浴場では「海開き」にあたり安全祈願祭が行われました。 兵庫県新温泉町の諸寄・塩谷浜海水浴場は、浅瀬が遠くまで続いていることから波が穏やかで、小さな子どもでも海水浴を楽しめると人気があります。 5月25日海開きとなるのを前に地元の関係者らが参加し神事が執り行われ、シーズン中の賑わいや安全を祈願しました。 海水浴場