熊本県八代市にある国指定の名勝「松浜軒」では、新緑に囲まれた肥後花菖蒲（ひごはなしょうぶ）が見頃を迎えています。 【写真を見る】"肥後花菖蒲"が見ごろ名勝「松浜軒」の日本庭園を彩る熊本・八代市 園内の広々とした日本庭園の池には、紫色の肥後花菖蒲が咲き誇っています。 黄色い模様が特徴 この肥後花菖蒲は、江戸時代に細川家の家臣が江戸から持ち帰った苗や種を品種改良したものと言われています。 一般的な花