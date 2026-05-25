5月23日夕方、新潟県上越市内の商業施設で面識のない60代男性を足で蹴る暴行をしたとして、50歳の男が現行犯逮捕されました。 暴行で現行犯逮捕されたのは、上越市木田に住む無職の男（50）です。 男は5月23日午後6時過ぎ、上越市内の商業施設で、買い物をしていた面識のない60代男性の右足の股関節付近を1回足で蹴る暴行をしました。 被害を受けた男性から警察に「男に蹴られた」という旨の通報があったことで事件が発覚。 警