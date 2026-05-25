大阪・梅田の再開発エリア「グラングリーン大阪」に建設中のタワーマンションのモデルルームが報道公開されました。最上階は1室40億円と駅直結の立地の良さなどから価格が高騰しています。 JR大阪駅北側エリアに建設中のタワーマンション「グラングリーン大阪 THE SOUTH RESIDENCE」。公開された最上階の部屋のモデルルームは、広さ387平方メートルほどで価格は40