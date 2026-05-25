植物の生態系に悪影響を与える、特定外来生物の「オオキンケイギク」の駆除作業が、熊本県阿蘇市で行われました。 【写真を見る】見つけたら抜いて枯らして！特定外来生物「オオキンケイギク」を駆除強い繁殖力熊本・阿蘇市 25日の駆除作業には、環境省や阿蘇市、それに企業のボランティアなど約30人が参加しました。 きれいな黄色に注意 オオキンケイギクは、見た目にはきれいな黄色の花を咲かせる北米原産の多年草です