5月14日に告示された新潟県知事選挙。24日現在の期日前投票の投票率は前回の同じ時期に比べて1.48ポイント高い9.03％となっています。 知事選には、届け出順にいずれも無所属で現職の花角英世さん、新人の土田竜吾さん、新人の安中聡さんの3人が立候補しています。 期日前投票は15日に始まり、24日現在で前回の同じ時期に比べて2万179人多い、16万1440人が投票。 投票率は9.03％で、前回を1.48ポイント上回っています。 期日前