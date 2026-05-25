アメリカ西部ラスベガスでドーピング容認の国際競技大会が行われています。従来のスポーツの価値観を覆すものだと批判の声も上がっていて、物議を醸しています。記者「男子50m平泳ぎが行われます。全選手がドーピングしている形となります」現在、ラスベガスで行われている「エンハンスト・ゲームズ」。オリンピックなどで禁止されているステロイドといった物質の使用が認められていて、水泳、陸上、ウエイトリフティングの3種目が