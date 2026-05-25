歌手の和田アキ子が２４日、フジテレビ系「みんなのＫＥＩＢＡ」にゲストで登場。所属事務所の後輩となる今村聖奈騎手の快挙に大興奮する様子がフジテレビ競馬の公式Ｘでアップされた。女性騎手初のＧ１制覇となった今村聖奈騎手のジュウリョクピエロ。番組では歴史的快挙であったことからギリギリまでレースの様子や今村騎手の様子を伝えており、今村騎手が勝った瞬間のスタジオの様子は放送されなかった。レース前、和田は