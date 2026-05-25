俳優の池内博之（49）が23日、インスタグラムを更新。自身も出演したドラマ『GTO』キャストらとゴルフを楽しむプライベートショットを披露し、「きゃー激アツすぎます」「エモ〜」「皆んな、いい笑顔」と反響を呼んでいる。【写真】「激アツすぎます」「皆んな、いい笑顔」小栗旬など『GTO』メンバーらの記念ショット池内は「熱いメンバーで」ゴルフを楽しんだことを報告し、1998年放送の『GTO』で共演した窪塚洋介（47）、小