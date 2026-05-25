コント日本一決定戦「キングオブコント（ＫＯＣ）」で４年連続決勝進出を果たしているお笑いトリオ「や団」が、５月末から７月に全国５都市を回る単独ライブツアー「巡業」を開催する。今年こそ悲願のＫＯＣ優勝が目標だが、私生活では本間キッド、ロングサイズ伊藤が立て続けに結婚。さらに伊藤は、残る中嶋享をやす子と結婚させ、“はい〜婚”を実現させようと画策しているという。昨年の全国ツアーは東京、大阪、名古屋の３