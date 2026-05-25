元ドジャースでエンゼルス傘下３Ａソルトレーク所属のクリス・テイラー外野手（３５）が２４日（日本時間２５日）、自身のＸで引退を表明した。「混乱を解消します。私は人生を捧げてきたこのゲームから正式に引退する決意をしました」と投稿した。エンゼルスは２２日（同２３日）にいったんテイラーの現役引退を発表。しかし、翌２３日（同２４日）にＭＬＢ公式サイトが引退を１日で撤回し、左前腕骨折によるマイナーの負傷者