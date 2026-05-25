きょうは日差しが強まり、7月並みの暑さになる所があるでしょう。 【写真を見る】名古屋･岐阜は7月並みの暑さに 日傘や帽子などで紫外線対策を 愛知･岐阜･三重の天気予報（5/25 昼） 正午前の名古屋市内はすっきりとした青空が広がり、朝から気温がぐんぐんと上がっています。この時間の気温は26.5℃です。 きょうは午後も広く晴れて、日差しが強まるでしょう。日傘や帽子などで紫外線対策をしてお出かけください。夕方ごろまで