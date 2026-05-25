中東情勢の悪化に伴い一部で品不足の声が出ているため、名古屋市は5月25日から指定の袋以外でもゴミを出せる臨時措置を行っています。 【写真を見る】名古屋市“指定ゴミ袋”以外でもOKに 中東緊迫で臨時措置 ｢無色透明･半透明｣に｢可燃･不燃｣などを明記 5月25日～6月30日まで （太田有咲記者）「名古屋市中区に来ています。ゴミ袋を見てみると、透明の袋があります」 25日の取材では、指定外のゴミ袋はほとんど確認できま