『週刊SPA! 5月26日号』は5月19日に発売！ グラビアン魂：ちとせよしの グラビア界を牽引し、現在はアイドルとしても精力的に活動しているちとせよしのが、5月19日発売の『週刊SPA! 5月26日号』で人気連載「グラビアン魂」に登場。 ちとせよしの ©撮影／高橋慶佑スタイリング／Yoshi.Tヘアメイク／上野 珠 同連載への登場は約3年ぶり。一段と磨きがかかり、進化を続ける彼女の“いま”