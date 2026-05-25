◆第１４０回目黒記念・Ｇ２（５月３１日、東京競馬場・芝２５００メートル）毎年恒例、日本ダービーの後のレース。日本ダービーも、もちろん当たる自信はあるが、それよりも買いたいのが目黒記念のミラージュナイト（牡４歳、栗東・辻野泰之厩舎、父バゴ）だ。昨年の菊花賞にこの馬の能力の片りんが見えた。道中は最後方で、４角では大外。直線もジワジワ追い上げてきたが、ゴール前でようやくエンジンがかかったというレース