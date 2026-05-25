２５日前引けの日経平均株価は前営業日比１８０３円７４銭高の６万５１４２円８１銭と大幅続伸。前場のプライム市場の売買高概算は１２億１６７４万株、売買代金概算は５兆３２８６億円。値上がり銘柄数は６３３、対して値下がり銘柄数は９０１、変わらずは３３銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場はＡＩ・半導体関連の主力銘柄に買いが集中し、日経平均株価が押し上げられる格好となった。前週末の米国株市場ではＮＹダ