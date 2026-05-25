「日本生命セ・パ交流戦２０２６」が、２６日に開幕する。各球団が、普段は対戦しないリーグの６球団と３試合ずつ計１８試合を戦う。中日のキーマンは、復調が待たれる４番・細川成也外野手だ。２３年に４本塁打を放った交流戦で最下位に沈むチームを上昇気流に乗せる。＊＊＊＊＊＊ＤｅＮＡに在籍していた６年間の交流戦成績は、６試合で打率２割（１０打数２安打）、０本塁打だった。だが、現役ドラフトで移籍し