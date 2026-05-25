ＡＫＢ４８の小栗有以が、ディズニーコーデでパークを楽しむ様子を公開した。小栗は２５日までに自身のインスタグラムを更新。「ジュビリーブルーに染まった日＃ディズニー＃ディズニーコーデ」と記し、白のショートパンツにふわふわのブルーのトップスを合わせたコーデで２５周年のディズニーシーを楽しむショットをアップした。この投稿には、「ディズニーコーデ似合いすぎて可愛すぎる」「ほんとかわいい」「可愛すぎ