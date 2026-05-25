俳優の山崎育三郎が２５日までに自身のＳＮＳを更新。大御所芸人との２ショットを公開した。インスタグラムで「からくりＴＶの時からずっと可愛がって頂いてるさんまさん。いつ会ってもかっこよくて優しい憧れるスーパースター」とコメントし、明石家さんまとの２ショットをシェア。「痛快！明石家電視台是非ご覧ください！」と出演番組を告知して、投稿を締めた。