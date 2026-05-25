歌手の市川由紀乃が２４日、福島・国見町の道の駅「あつかしの郷」で、ミニライブと町のＰＲイベントを行った。２０１６年７月に国見町応援大使に就任。１７年に一日駅長、２０年にはコンサートやラジオ公開収録などで訪れており、今回が６年ぶりの訪問となった。町特産の桃にちなんだ模様の振袖で登場。約４００人の町民を前に「久しぶりに国見町を訪れることができて幸せです」と満面の笑みであいさつした。感激の面持ちで