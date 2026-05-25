タレント・ＭＥＧＵＭＩ（４４）が２４日放送のＴＢＳ系「日曜日の初耳学」（日曜・後１０時に出演し、ネットが驚いた。ＭＥＧＵＭＩは美容に関する著書が累計発行部数８０万部超えの「美のカリスマ」として「熱血授業」に登場。４０代で始めたダイエットは４か月で４キロ減を達成したと明かし、「人生を変えるダイエット＆美容術」を語った。顔が激変するストレッチやダイエットにつながる生活習慣を伝授。朝の歯磨きは朝食