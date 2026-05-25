アメリカ・ラスベガスで24日、薬物の使用を認める初めてのスポーツ大会「エンハンスト・ゲームズ」がはじまりました。主催者側は「多くの世界記録が誕生する」などと述べていますが、大きな議論を呼んでいます。ラスベガスで始まったスポーツの国際大会「エンハンスト・ゲームズ」は、オリンピックなどで禁止されている薬物の使用を医師の管理下で認めています。科学技術による人間能力の向上を目的としていて、オリンピック経験者