5月18日（月）に放送された「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）で、MCのDAIGOのぶっ飛んだ発想に先生が爆笑するひと幕があった。 ©ABCテレビ この日のテーマは「覚えておきたい副菜！」。ピリ辛味とシャキシャキ食感でご飯が進む一品「セロリのきんぴら」を辻調理師専門学校の簾達也先生から教わった。 「きんぴら」といえば和のおかずの定番。ささが