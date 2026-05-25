関東地区の大学生ナンバーワンを決める関東学生陸上競技対校選手権大会（通称、関東インカレ）が、栃木・カンセキスタジアムとちぎで5月21日から24日まで開催。最終日に行われた男子1部3000m障害では、佐々木哲選手（早稲田大学2年）が8分24秒96の大会新記録を打ち立てて初優勝を飾りました。これまでの大会記録は1977年に新宅雅也さん（日本体育大学）が記録した8分35秒2で、実に49年ぶりの記録更新となりました。「自分が（前に