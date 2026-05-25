サッカー元日本代表MFの長谷部誠（42）の妻でモデルの佐藤ありさ（37）が24日、自身のインスタグラムを更新。子どもたちと過ごす和やかな日常など、複数枚の写真を公開した。【写真】「大きくなりましたね！」長谷部誠の妻・佐藤ありさ＆長男の親子2ショット佐藤は「最近のいろいろ」とつづり、生活拠点であるドイツで撮影されたと思われる写真を8枚投稿。料理を前にまぶしい笑顔を見せるショットや、建物がぴったりと隣接した