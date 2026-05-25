男性グループ「M！LK」のメンバーで俳優の佐野勇斗（28）、お笑い芸人のヒコロヒー（36）、俳優の梅沢富美男（75）、女優の川栄李奈（31）、上坂樹里（20）が25日、都内でローソン「超ハッピーすぎ！チャレンジ」施策発表会に出席した。5人は新CM「超ハッピーすぎ！チャレンジ始まる」篇に出演。新たにCMキャラクターに就任した佐野は「ローソンは牛乳瓶のロゴなので、僕の所属しているM！LKと凄く縁があるなと感じていました