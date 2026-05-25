【ベルギーリーグ】ルーヴェン 0−2 ゲンク（日本時間5月24日／デンドリーフ）【映像】華麗なターンから冷静過ぎる一撃ゲンクのFW伊東純也が、リーグ戦今季6点目をマークした。ボックス内で味方からのグラウンダークロスを足元で受けると、鮮やかなターンから振り向きざまに右足を振り抜き、ネットを揺らした。ゲンクは日本時間5月24日、ベルギーリーグ・プレーオフ2第10節でルーヴェンと対戦。伊東は右ウイングとして先発出場