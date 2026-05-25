元宝塚歌劇団星組トップスターの礼真琴が、24日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）にゲスト出演。タカラジェンヌへの道を進むきっかけを明かした。同番組には、元宝塚歌劇団星組トップスターの柚希礼音とともに登場。昨年退団したばかりの礼は、柚希との関係について「私の師匠」と表現。「同じ星組で、“男役とは”っていうのを教えていただいた」と話した。入団のきっかけについて