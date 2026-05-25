【DFBポカール】バイエルン 3−0 シュトゥットガルト（日本時間5月24日／オリンピアシュタディオン）【映像】怪物FWケイン、超絶ターン→“低弾道グラウンダーショット”バイエルンに所属するイングランド代表FWのハリー・ケインが、衝撃のターンとフィニッシュでゴールをこじ開けた。相手DFの心を折る一撃にファンたちも衝撃を受けている。バイエルンは日本時間5月24日、DFBポカール決勝でシュトゥットガルトと対戦。ケインはセン