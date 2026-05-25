兵庫県たつの市で親子2人が殺害された事件で、指名手配された男が2人の遺体発見前に警察に「人を殺した」と話していたことが分かりました。大山賢二容疑者（42）は5月13日ごろ、たつの市の住宅でかつての隣人の田中千尋さん（52）を刃物で刺して殺害した疑いが持たれていて、指名手配されています。5月19日に2人の遺体が発見されましたが、捜査関係者によりますと、16日に大山容疑者が兵庫県高砂市の路上で寝ているところに、警察