お笑いコンビ、爆笑問題の田中裕二（61）が、24日放送のTBSラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」（日曜午後1時）にMCとして出演。ネット上で話題となっている「おじさんハーフパンツ論争」について私見を述べた。東京都庁が省エネ対策として軽装での勤務を推進する「東京クールビズ」を開始し、新たにハーフパンツも解禁された。中年男性が職場でハーフパンツを着用することの是非をめぐる議論はこれまでにもSNSなどで繰り広げられて