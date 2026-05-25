お笑いトリオ安田大サーカスのクロちゃん（49）が25日までにXを更新。「Z世代」の若者をめぐり、あらためて私見をつづった。クロちゃんは今月3日、唐突に「Z世代って攻撃はできるけど、防御は下手な子が多いよね」と投稿。そして「嫌な事を経験してないからだよー。だからおれは得してるよねー」と記していた。Z世代とは、1990年代半ばから2010年代初めごろに生まれた人たちを指すとされ、スマートフォンやSNSが普通に存在する中で