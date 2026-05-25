【結婚、のち恋愛。 冷徹御曹司と身代わり結婚【単行本版】4巻】 5月25日 発売 価格：925円 秋水社は、マンガ「結婚、のち恋愛。 冷徹御曹司と身代わり結婚」のコミックス4巻を本日5月25日に発売する。価格は925円。 本作は、結婚披露パーティーの直前に姿を消した花嫁の代わりに、代役を務めることになったウェディングプランナーのゆかりを主人公とした作