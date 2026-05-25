【元勇者のおっさん、もう一度世界を救う】 5月25日連載開始 竹書房は「元勇者のおっさん、もう一度世界を救う」の連載を5月25日12時より「竹コミ！」にて開始する。 本作は、元勇者のおっさん「ノルバ・スタークス」の第2の人生を描くマンガ。原作を霜月氏、漫画を蒼津ウミヒト氏が担当している。 【あらすじ】 魔王を討ち取り、戦争を終結させた勇者【ノルバ・スタークス】