日本全国の気になることを、Kis-My-Ft2が足を使って大調査。調査内容をもとに作成した面白＆教養クイズにサンドウィッチマン＆豪華ゲストが挑戦する『サンド＆キスマイの気になるマン』。5月25日（月）は、ゲストに畑芽育、中山秀征、坂下千里子を迎えて、日本が大好きすぎて古民家に移住しちゃった「古民家外国人」を大調査する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！キスマイのクイズ王・横尾渉も調査員として愛媛＆大阪に