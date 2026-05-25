アルコ＆ピース（平子祐希、酒井健太）がMCを務め、49秒のショートネタで芸人たちが笑いの腕を競い合う『まいにち賞レース』。5月20日（水）の放送では、先週に引き続き「激イタ！港区女子選手権」が開催され、スクールゾーン、いわたまあり、倉沢しえり＆土佐兄弟、まちゃまちゃが参戦。港区界隈に生息する港区女子を揶揄した毒のあるネタでバトルを繰り広げた。【映像】ベッキー「嫌な女」番組で共演した“港区女子”のマウント