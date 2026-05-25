【愛はいらない 恋させてよ】 5月25日 連載開始 【拡大画像へ】 Cygamesは5月25日、マンガアプリ「サイコミ」にて、あめみくろ氏によるマンガ「愛はいらない 恋させてよ」の連載を開始した。 本作は、沼子、マンネリちゃん、サブカルさん、地雷姫の4人の女子大生が織りなすメロくてほろ苦いラブロマンスをオムニバスに描く恋愛ドラマ。第1話では、自信が持てない自分を男性との行きずりの