本格的な夏の到来を控え、愛知県は熱中症の予防を呼びかけています。 【写真を見る】5月はすでに166人救急搬送 ｢こまめな水分・塩分補給を｣ 愛知県が熱中症予防呼びかけ （愛知・大村秀章知事 25日午前10時ごろ）「こまめな水分・塩分補給を行うなど、熱中症対策を心がけましょう」 愛知県の大村知事は25日、熱中症予防への県民メッセージを出し、エアコンの適切な利用や、特に高齢者や子どもなどのリスクの高い人への積