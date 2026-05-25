5月24日、決着か、“もつれるか”の「りそなグループ B.LEAGUE FINALS 2025-26」GAME2は、第3クォーターの攻防が明暗を分けた。 9－21。この10分間、琉球ゴールデンキングスは長崎ヴェルカの勢いに飲み込まれ、反撃も及ばず60－66でタイムアップ。敗戦後、桶谷大ヘッドコーチは「隆一のファウルトラブルがキーになったと思います」と口にした。 試合は2点ビハイン