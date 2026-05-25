きょう（25日）午前9時前、岡山市南区で住宅が全焼する火事がありました。この火事によるけが人はいませんでした。 【現場の写真をみる】南区内尾で建物火災午前11時36分鎮火 「民家で火災が起きている」と通報 警察と消防によりますと、きょう午前9時前、岡山市南区内尾の𠮷谷和己さん（57）の住宅から火が出ているのを通行人の女性が発見し119番通報がありました。消防が駆けつけ、火は約3時間後に消し止められまし